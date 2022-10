Debutta da premier con il primo faccia a faccia con un leader internazionale, il presidente francese

Nasce l’asse Meloni-Macron, alle prime prove di intesa. Giorgia Meloni debutta da premier con il primo faccia a faccia con un leader internazionale: il presidente francese Emmanuel Macron. Per i due si tratta di un primo ‘avvicinamento’ informale dopo le parole della ministra per gli Affari europei, Laurece Boone, che, prima della formazione del governo a guida Fdi, aveva promesso “di vigilare sul rispetto dei diritti”, infastidendo la leader di Fratelli d’Italia.

A questo incontro ‘chiarificatore’ seguirà un bilaterale ufficiale forse a Parigi, quando Meloni sarà impegnata nel giro delle cancellerie europee. Sul tavolo, molto probabilmente, la crisi energetica che sta investendo l’Europa e la conferma di una ‘amicizia’ tra i due paesi sancita nei Trattati del Quirinale. “È in quanto europei, paesi confinanti, per l’amicizia dei nostri popoli, che con l’Italia dobbiamo proseguire il lavoro intrapreso. Farcela insieme, con dialogo e ambizione, è ciò che dobbiamo ai giovani e ai nostri popoli. Questo incontro, Giorgia Meloni, va in questa direzione”, conferma Macron su Twitter.

È in quanto europei, paesi confinanti, per l’amicizia dei nostri popoli, che con l’Italia dobbiamo proseguire il lavoro intrapreso. Farcela insieme, con dialogo e ambizione, è ciò che dobbiamo ai giovani e ai nostri popoli. Questo incontro, @GiorgiaMeloni, va in questa direzione. pic.twitter.com/VADlM7tj0y — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 23, 2022

I dossier toccati dai due leader: energia, Ucraina, migranti

Un “cordiale e proficuo confronto, di oltre un’ora, tra il presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni e il presidente francese Emmanuel Macron. Nel corso del colloquio, seppur informale, sono stati discussi tutti i principiali dossier europei: la necessità di dare risposte veloci e comuni sul caro energia, il sostegno all’Ucraina, la difficile congiuntura economica, la gestione dei flussi migratori“, comunica in una nota l’ufficio stampa di Palazzo Chigi.

I presidenti di Italia e Francia hanno convenuto sulla volontà di proseguire con una collaborazione sulle grandi sfide comuni a livello europeo e nel rispetto dei reciproci interessi nazionali. Lo comunica in una nota l’ufficio stampa di Palazzo Chigi, dopo il confronto, di oltre un’ora, tra il presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni e il presidente francese Emmanuel Macron.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata