Il deputato di FdI: "La delega al mare? Rimane al ministero che era già competente"

“Che il ministro delle Infrastrutture cominci a lavorare sulle Infrastrutture credo sia suo dovere. E’ già uscita una nota dal governo in cui si diceva che il ministero del Mare non avrebbe tolto deleghe agli altri ministeri ma sarebbe stato un ministero di collegamento. Mi sembra non ci siano novità e Salvini fa come tutti i ministri. Ho incontrato Lollobrigida che mi parlava già di alcuni interventi sull’Agricoltura, così la Santanché sul Turismo. La delega quindi rimane al ministero cui era già competente”. Il deputato di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli fuori da Montecitorio.

