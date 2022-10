Le dichiarazioni del ministro dello Sport al termine del giuramento al Quirinale

“Le priorità per lo sport in questa fase è sicuramente rivolta alle società dilettantistiche, le associazioni che vivono una fase di difficoltà. Superata questa crisi è chiaro che lo sport riprende il suo corso naturale, ma ora bisogna pensare ai più deboli“, ha detto Andrea Abodi, nuovo ministro per lo Sport del governo Meloni dopo il giuramento al Quirinale. A chi gli chiede delle Olimpiadi 2026 Milano-Cortina, Abodi risponde: “Siamo a buon punto, credo gli obiettivi saranno rispettati”, ha aggiunto riferendosi ai Giochi olimpici invernali.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata