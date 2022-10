Silvio Berlusconi e Antonio Tajani i primi ad arrivare

(LaPresse) La delegazione di centrodestra al Quirinale per le consultazioni con Mattarella. Silvio Berlusconi e Antonio Tajani sono arrivati per primi e sono giunti in auto assieme ai capigruppo Licia Ronzulli e Alessandro Cattaneo. Gli altri leader sono invece giunti a piedi. La premier in pectore, Giorgia Meloni è arrivata accompagnata da Luca Ciriani e Francesco Lollobrigida mentre al fianco di Matteo Salvini ci sono i capigruppo Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo.

