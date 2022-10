La premier in pectore dal presidente della Repubblica, anche Berlusconi con la delegazione di Forza Italia

“Serve un governo appena possibile”. Giorgia Meloni è uscita dal colloquio con il capo dello Stato Sergio Mattarella dopo solo 11 minuti dichiarando che il centrodestra l’ha scelta all’unanimità per formare il nuovo governo. Si attendono ora le determinazioni del capo dello Stato, che potrebbero arrivare nel pomeriggio. Meloni potrebbe aver già in mano la lista dei ministri, e il leader della Lega Matteo Salvini ha dichiarato: “La squadra di governo è pronta”.

12:01 – Salvini: “Pronti a prendere per mano il Paese”

“Pronti a prendere per mano il nostro splendido Paese”. Lo scrive su Facebook il segretario della Lega, Matteo Salvini, pubblicando la foto della delegazione del centrodestra al termine delle consultazioni al Quirinale con il presidente della Repubblica per la formazione del nuovo governo.

11:37 – Solo Meloni ha parlato col capo dello Stato

Un colloquio brevissimo, nello studio alla Vetrata del Quirinale, quello tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la delegazione del centrodestra, guidata da Giogia Meloni.

Secondo quanto si apprende, a parlare è stata solo la leader di FdI e il capo dello Stato poi ha chiesto agli altri leader presenti se fossero d’accordo con quanto da lei sostenuto.

11:26 – Meloni: “Colloquio lampo con Mattarella? Idee sono chiare”

“Colloquio rapidissimo con il presidente Mattarella? Si, ma le idee sono abbastanza chiara”. Così la leader di FdI, Giorgia Meloni, arrivando alla Camera dopo le consultazioni del centrodestra al Quirinale con il presidente della Repubblica per la formazione del nuovo governo.

11:14 – Mattarella, possibile decisione nel pomeriggio

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dopo aver concluso il giro di consultazioni al Quirinale, si prenderà qualche ora di riflessione. Secondo quanto si apprende, eventuali decisioni saranno comunicate nel pomeriggio. Il presidente del Consiglio in carica, Mario Draghi, è attualmente impegnato a Bruxelles per il Consiglio europeo ed è lecito aspettarsi che ogni indicazione arrivi al termine della conferenza stampa del premier.

10:59 – Chiacchierata tra leader nel cortile d’onore del Quirinale

Lunga chiacchierata nel cortile d’onore del Quirinale, dopo l’incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, tra i leader del centrodestra Giorgia Meloni, Silvio Berlusconi e Matteo Salvini. I tre si sono scambiati, sorridendo, alcune battute. Il leader di FI era a braccetto con il segretario della Lega ed è poi salito in macchina.

10:51 – Meloni: “Serve governo appena possibile”

“Tutta la coalizione ha dato una indicazione unanime, proponendo il nome della sottoscritta per formare il nuovo governo. Abbiamo convenuto con il presidente della Repubblica che serve un Governo appena possibile che sappia affrontare le emergenze del Paese. Attendiamo ora le determinazioni del presidente della Repubblica, che ringraziamo per il suo magistero in un momento così particolare della storia della nazione. Già da ora annunciamo che siamo pronti perché vogliamo procedere nel minore tempo possibile”. Lo ha detto Giorgia Meloni al termine del suo colloquio con il capo dello Stato, Sergio Mattarella, in occasione delle consultazioni per la formazione del nuovo governo.

10:49 – Terminato colloquio Meloni-Mattarella.

Si è concluso dopo appena un quarto d’ora l’incontro tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la delegazione del centrodestra, composta dalla leader di FdI Giorgia Meloni e dai capigruppo di Camera e Senato Francesco Lollobrigida e Luca Ciriani, dal leader della Lega Matteo Salvini, e dai capigruppo Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari, dal leader di FI Silvio Berlusconi, il coordinatore Antonio Tajani e i capigruppo Licia Ronzulli e Alessandro Cattaneo e da Antonio De Poli e Maurizio Lupi di Noi moderati.

10:37 – In corso incontro tra Mattarella e il centrodestra

È in corso, nella Sala Arazzi di Lille, al Quirinale, l’incontro tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la delegazione del centrodestra, composta dalla leader di FdI Giorgia Meloni e dai capigruppo di Camera e Senato Francesco Lollobrigida e Luca Ciriani, dal leader della Lega Matteo Salvini, e dai capigruppo Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari, dal leader di FI Silvio Berlusconi, il coordinatore Antonio Tajani e i capigruppo Licia Ronzulli e Alessandro Cattaneo e da Antonio De Poli e Maurizio Lupo di Noi moderati.

10:29 – Salvini e delegazione Lega al Quirinale

La delegazione della Lega, composta dal leader Matteo Salvini e dai capigruppo di Camera e Senato Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo, è arrivata al Quirinale per le consultazioni in vista della formazione del nuovo Governo.

10:28 – Berlusconi: “Daremo contributo decisivo per far nascere esecutivo”

“La delegazione di FI al Quirinale per le consultazioni del Presidente della Repubblica. Daremo un contributo decisivo per far nascere il governo del centrodestra”. Lo scrive su Twitter il leader di FI Silvio Berlusconi, postando una foto della delegazione azzurra al Quirinale.

10:21 – Meloni e capogruppo Fdi arrivati al Colle

La delegazione di FdI, composta dalla leader di FdI Giorgia Meloni e dai capigruppo di Camera e Senato Francesco Lollobrigida e Luca Ciriani, è arrivata al Quirinale per le consultazioni in vista della formazione del nuovo Governo. Presente a palazzo anche il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi.

10:17 – Salvini: “Abbiamo le idee chiare, la squadra è pronta”

“Non vedo l’ora che il governo cominci a passare dalle parole ai fatti. Abbiamo le idee chiare e la squadra è pronta. Gli italiani aspettano risposte”. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, nei pressi della Camera, in compagnia dei capigruppo di Camera e Senato, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo, prima di salire al Quirinale per le consultazioni.

10:13 – Delegazione Forza Italia al Quirinale

La delegazione di FI, composta dal leader Silvio Berlusconi, il coordinatore Antonio Tajani e i capigruppo Licia Ronzulli e Alessandro Cattaneo, è arrivata al Quirinale.

09:56 – Berlusconi da Villa Grande: “Daremo al Paese un governo forte e coeso”

“Con Licia Ronzulli e Alessandro Cattaneo, capogruppo di FI al Senato e alla Camera, stiamo per andare alle consultazioni del presidente della Repubblica. Daremo al nostro Paese un Governo forte e coeso”. Lo scrive su Instagram il leader di FI Silvio Berlusconi, postando una foto della delegazione di FI in partenza da Villa Grande.

