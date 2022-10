Il capogruppo alla Camera di FI: "Parla la coerenza di trent'anni"

L’audio in cui Silvio Berlusconi parla della guerra in Ucraina non costituisce un rischio per l’avvio del governo di centrodestra perché la posizione di Forza Italia sull’atlantismo è “granitica”. Lo ha detto il capogruppo alla Camera di FI, Alessandro Cattaneo: “La posizione di Berlusconi e di Forza Italia sul conflitto è scritta negli atti, nelle delibere e nelle mozioni che abbiamo votato e non c’è nessuna incertezza e sbavatura. La nostra posizione è granitica sull’atlantismo. Parlano la coerenza di trent’anni di Berlusconi e di Forza Italia”.

Il deputato non si è detto “preoccupato per la tenuta del gruppo”, spiegando: “Essendo arrivato Berlusconi, c’era il codazzo. Il dolo c’è, nel senso che uno entra in una riunione, registra e diffonde un audio. Non penso che sia stato qualche parlamentare, c’erano tanti assistenti e invitati”.

