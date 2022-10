Cinque su otto degli eletti sono in quota centrodestra

Blitz di fdI in Senato, come accaduto alla Camera, che elegge tre segretari d’aula, portando a cinque il totale degli eletti in quota centrodestra e fa saltare il senatore Pd Daniele Manca. Gli otto nuovi segretari d’aula sono: Antonio Iannone (FdI) eletto con 89 voti, Erika Stefani (Lega) con 88 voti, Marco Silvestroni (FdI) con 87 voti, Andrea Paganella (Lega) con 86 voti, Gianpietro Maffoni (FdI) con 85 voti. Eletti in quota opposizione, tutti e tre con 68 voti, Pietro Lorefice (M5S), Marco Croatti (M5S) e Valeria Valente (Pd). Primo dei non eletti, a quota 67 preferenze, appunto, il dem Daniele Manca.

“FdI ha messo su un’operazione a tavolino. Ci hanno fregato, sia alla Camera che al Senato hanno forzato la prassi per avere un segretario in più”. Così fonti dem hanno commentato a LaPresse l’accaduto. “Nessun voto è mancato a Pd e M5S – assicurano -. Il plenum che potevamo fare è 68, ci sono arrivati Valente, Croatti e Lorefice, mentre a Manca è saltato un voto andato a Rossomando forse per errore, ma comunque il centrodestra ha forzato la prassi e ha superato quota 80 voti per eleggere un segretario in più”.

