Il deputato di FdI: "Vicinanza al popolo ucraino contro l'invasione immotivata e ingiustificata"

(LaPresse) “Per quanto riguarda le dichiarazioni di Berlusconi, Tajani mi ha ribadito che andrà in Europa a parlare con il partito popolare europeo per confermare le storiche posizioni di Forza Italia. Uguali a quelle che Fratelli d’Italia ha tenuto dall’inizio, con la vicinanza al popolo ucraino contro una invasione immotivata e ingiustificata da parte di Putin. Il nostro piano è quello di un’alleanza internazionale che difenda il diritto internazionale e il prossimo governo si orienterà in questo modo senza se e senza ma”. Così il deputato di FdI, Francesco Lollobrigida all’uscita da Montecitorio.

