Il leader M5s: “È un problema serio per la credibilità del nostro Paese”

“Alla luce della ultime e più complete dichiarazioni del presidente Berlusconi sul conflitto russo ucraino emerge una chiara ed articolata linea di politica estera del tutto inaccettabile”. Così il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte parlando del secondo audio di Silvio Berlusconi diffuso da La Presse registrato durante il suo intervento alla riunione per l’elezione del capogruppo alla Camera. “Non credo che possa essere accettato che Forza Italia esprima un ministro degli esteri come emerge dalle indiscrezioni”, ha proseguito: “È un problema serio per la credibilità del nostro Paese”, ha concluso.

