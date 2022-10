La capogruppo di Azione-Iv al Senato risponde a Boccia: "Ha la memoria corta"

“La nostra linea è di non partecipare al voto perchè si tratta di rimarcare un fatto grave che è l’esclusione di una parte dell’opposizione in una logica spartitoria tutta interna tra Pd e M5S. Boccia? Sbaglia perchè dovrebbe ricordare che quando ci fu in discussione la possibilità di veder escluso il Movimento cinque stelle, il Pd diede una mano a cercare di dare rappresentanza anche a quella parte. È che la memoria è corta e quando i posti sono in ballo si utilizzata una logica che nulla ha a che fare con il rispetto istituzionale“. Così Raffaella Paita, capogruppo di Azione-Iv a Palazzo Madama, prima della riunione con i senatori.

