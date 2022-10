La senatrice di Fdi: "Poco rispettoso parlare di ministri quando non è ancora stato dato l'incarico"

(LaPresse) “Voi state parlando di ministri quando non è stato ancora dato l’incarico a quella che potrebbe diventare la presidente del Consiglio. Fare i nomi è poco rispettoso. Bisogna aspettare. Bisogna imparare a rispettare le persone e le cariche. Casellati? Non sono nessuno per dire se sia il profilo giusto o sbagliato, io mi impegno solo a dare risposte agli italiani. Berlusconi ha litigato con Meloni? Direi che non è proprio attrezzato per litigare con lei. È una persona capace, libera, tosta e sa difendersi da sola”. Così Daniela Santanché, senatrice di FdI, ai giornalisti fuori dalla Camera.

