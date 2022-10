Il deputato azzurro: "Non c'è bisogno di alcuna riappacificazione"

(LaPresse) Il deputato di Forza Italia, Francesco Paolo Sisto è arrivato a Palazzo Madama con un mazzo di fiori bianchi per Licia Ronzulli. Quest’ultima è stata eletta capogruppo dei ‘berlusconiani’ in Senato per acclamazione.

