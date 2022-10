Le dichiarazioni del leader della Lega dopo l'incontro Meloni-Berlusconi

Archiviate le frizioni nella maggioranza con l’incontro di oggi in via della Scrofa tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi, Matteo Salvini si dichiara pronto a concludere in fretta le consultazioni e la creazione del nuovo governo. “Com’è andata oggi? Non so, ho passato il pomeriggio con i miei a parlare di pensioni. Ho sentito di un incontro cordiale e non può che essere così. Io penso che lunedì prossimo, entro una settimana il Governo potrà essere in carica“, ha detto il leader della Lega nel corso della trasmissione Quarta Repubblica, su Rete 4.

“Viminale? Mi piacerebbe”

Queste le dichiarazioni di Salvini sul toto-Viminale e sui possibili candidati all’Interno: “Io ho fatto il ministro dell’Interno e non nego che mi piacerebbe continuare a farlo perché credo che ho fatto bene. Detto questo Matteo Pintedosi ha fatto il ministro con me, i decreti sicurezza li abbiamo scritti insieme”

“Orgoglio se Mef a Giorgetti”

Sulla possibilità che il ministero dell’Economia e delle Finanze vada a Giancarlo Giorgetti, Salvini ha dichiarato: “Non era in preventivo che il ministero più importante venisse in capo alla Lega. Poi se gli alleati dicono ‘occupatevi di economia’ , che lo faccia Giancarlo Giorgetti per noi è un orgoglio”

