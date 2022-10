Il sindaco di Milano sulle tensioni interne alla maggioranza: "Dal punto di vista di Berlusconi e Salvini vedersi comandare da una donna non è semplice"

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è intervenuto in merito allo strappo tra Giorgia Meloni e il leader di Forza Italia: “Credo che dal punto di vista di Berlusconi e Salvini vedersi comandare da una donna non è semplice. In realtà, è giustissimo visti i voti che ha preso e quello che la contemporaneità ci propone”, ha detto il primo cittadino del capoluogo lombardo a margine della presentazione delle mostre ‘Un sindaco fuori dal comune: Angelo Filippetti’ e ‘La marcia su Roma: Il crollo della democrazia in Italia’ . Nel centrodestra “ci sono due partiti governati da uomini e uno da una donna. Io ho anche un po’ il sospetto che quella vena maschilista che un po’ questo Paese ha e che tutti noi rischiamo di avere, magari anche in questo caso fa la sua parte. Mi auguro di no, perché l’interesse del Paese è alto”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata