Ben 43 piani e 204,4 metri per il palazzo che fu progettato da Fuksas

Ben 43 piani e 204,4 metri che lo rendono uno dei grattacieli più alti in Italia: è il nuovo palazzo unico della Regione Piemonte, ufficialmente ‘preso in carico’ dalla Giunta il 14 ottobre, con una cerimonia a cui hanno preso parte le autorità civili e religiose del territorio. Una struttura innovativa anche dal punto di vista della sostenibilità, che sfrutta la geotermia e il fotovoltaico, consentendo al Palazzo una autonomia energetica di oltre il 30% (non c’è uso di gas e il sistema sfrutta anche l’acqua piovana). “In meno di tre anni abbiamo chiuso una ferita e aperto un grattacielo” ha detto il presidente della Regione Alberto Cirio, “il primo ad arrivarci sono io, per dare il buon esempio”.

