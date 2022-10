Il neoeletto presidente della Camera nel suo discorso di insediamento

“Voglio rivolgere un primo saluto al Pontefice Francesco che rappresenta il riferimento spirituale della maggioranza dei cittadini italiani e promuove il rispetto dei più alti valori morali nel mondo. A partire dal rispetto della dignità umana e dei diritti fondamentali e che sta svolgendo un’azione fondamentale per la pace”. Così il presidente della Camera Lorenzo Fontana, nel suo discorso di insediamento dopo l’elezione. Prima del saluto al Papa Fontana ha fatto le congratulazioni a Ignazio La Russa e ringraziato il suo predecessore, Roberto Fico. DISTRIBUTION FREE OF CHERGE – NOT FOR SALE

