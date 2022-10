Tra questi anche la madre della senatrice della Lega Elena Morelli, attivista pro vita

(LaPresse) – Primo giorno di lavoro per i nuovi senatori e primo giorno particolare anche per i parenti. In tanti sono venuti ad assistere al primo ingresso negli scranni del Senato dei propri famigliari. Tra questi anche la madre della senatrice della Lega Elena Morelli, attivista pro vita.

