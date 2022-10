Il segretario del Partito democratico: "Comunità internazionale non si può voltare dall'altra parte"

A Roma, davanti all’ambasciata dell’Iran, il Partito Democratico ha organizzato una manifestazione a sostegno dei diritti delle donne iraniane. Presente anche il segretario Enrico Letta che ha dichiarato: “Questo nostro sit-in davanti all’ambasciata dell’Iran è per dire che noi non solo non dimentichiamo ma siamo vicini alla protesta delle donne iraniane e crediamo che questi valori meritino assolutamente il massimo dell’impegno possibile. Siamo qui rispettosamente a sostegno della lotta delle donne iraniane, per la loro libertà e per i loro diritti. La comunità internazionale non si può voltare dall’altra parte”.

La manifestazione davanti all’ambasciata russa

Il segretario dem si è poi spostato davanti all’ambasciata russa dove è stata organizzato un sit-in contro la guerra. “Noi partecipiamo a tutte le manifestazioni che vogliono la fine della guerra e la pace e che non siano equidistante. Che dicono con chiarezza che c’è un aggredito che è il popolo ucraino e un aggressore che è la Russia. Noi vogliamo che si arrivi alla fine della guerra e che si arrivi alla pace. Saremo a tutte le manifestazioni che vogliono questo, senza mettere il cappello, ma per rendere più forte l’urlo di pace”, ha detto Letta.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata