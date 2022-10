Un gesto di solidarietà verso le manifestanti iraniane partito dalla piazza principale della capitale kosovara

Le donne di Pristina hanno mostrato la loro solidarietà alle donne iraniane tagliandosi le ciocche di capelli durante un raduno nella piazza Skenderbeu della capitale kosovara. L’evento, organizzato dalla Youth Initiative for Human Rights, ha visto anche la folla sventolare striscioni e cantare a sostegno delle manifestanti. La polizia morale di Teheran è stata accusata della morte della 22enne Mahsa Amini, che è stata arrestata per non aver indossato correttamente il velo secondo le rigide misure stabilite dalla “polizia morale” iraniana.

