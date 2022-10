È quanto si apprende da fonti azzurre. La decisione finale, però, non è stata ancora presa

Forza Italia sta valutando in queste ore di partecipare da sola alle consultazioni al Quirinale in vista della formazione del Governo. È quanto si apprende da fonti azzurre. La decisione finale, viene spiegato, non è stata ancora presa.

