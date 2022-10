La senatrice a vita giovedì inaugurerà la legislatura

Liliana Segre presiederà giovedì la prima seduta al Senato. Alla vigilia, la senatrice a vita al lavoro nel corso degli adempimenti d’inizio legislatura nel suo studio di Palazzo Giustiniani. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

