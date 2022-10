Matteo Salvini, foto dall'archivio, LaPresse

Il Consiglio federale del partito si è tenuto a Roma: "Il partito di Matteo Salvini non vede l'ora di cominciare a occuparsi dei dossier di governo"

Si è tenuto oggi a Roma il consiglio federale della Lega. “Il partito di Matteo Salvini non vede l’ora di cominciare a occuparsi dei dossier di governo“, si sottolinea in una nota, in cui si precisa che il segretario ha spiegato che se verrà chiesto alla Lega di occuparsi di temi fondamentali come economia, sicurezza, opere pubbliche e autonomia “sappiamo come farlo e con chi farlo”. Per Salvini “sarà un onore”. “Dal consiglio federale della Lega nessun veto, preclusione o impuntatura. C’è massima disponibilità a confrontarsi e ad assumersi tutte le responsabilità richieste da un momento così difficile per il Paese”. Lo sottolineano fonti del partito di Matteo Salvini.

Crippa: “Salvini punto di partenza per Viminale”

“Come presidente del Senato il nome di Roberto Calderoli mi sembra autorevole. Per Matteo Salvini ministro degli Interni parlano chiaro i numeri, una persona che ha ridotto del 90% gli sbarchi. Piantedosi? Matteo Salvini è il punto di partenza, poi vedremo come vanno le trattative. È lui il ministro migliore che la Lega può esprimere”. Lo ha detto il deputato della Lega, Andrea Crippa ,uscendo dal consiglio federale del Carroccio.

