Il leader pentastellato all'assemblea congiunta dei neo parlamentari

(LaPresse) “È importante che il nuovo governo abbandoni subito le rivendicazioni parolaie legate a un nazionalismo isolazionista e le derive antidemocratiche del governo ungherese, per imboccare da subito la giusta rotta, che noi abbiamo contribuito a tracciare durante il momento più buio della pandemia”. Così il leader del M5S, Giuseppe Conte, durante l’assemblea congiunta dei nuovi parlamentari eletti del Movimento. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

