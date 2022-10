La compagna del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi si è registrata oggi

La deputata di FI, Marta Fascina, compagna del leader azzurro Silvio Berlusconi, è a Montecitorio per la registrazione da parlamentare. Fascina, in un elegante tailleur gessato blu, ha già svolto i primi step per l’accreditamento e sta procedendo all’attivazione delle utenze informatiche.

