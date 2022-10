Il vicepresidente della Camera in occasione del primo anniversario dell'assalto alla sede del sindacato

(LaPresse) “Noi abbiamo condannato in tutti i modi quello che è accaduto alla sede Cgil. Non abbiamo niente da rimproverarci. Pensiamo che le autorità al di fuori della politica come la magistratura debbano intervenire per sciogliere le organizzazioni che si pongono al di fuori delle leggi della democrazia e della Costituzione” così il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli ospite della sede della Cgil a Roma in occasione del primo anniversario dall’assalto neo-fascista al sindacato.

