Il segretario del Pd a Roma

(LaPresse) “Quella violenza neo-fascista ha lasciato una ferita profonda. Non deve accadere mai più. Qui per testimoniare questo e l’importanza del sindacato” così il segretario del Partito Democratico Enrico Letta nella sede della Cgil a Roma in occasione del primo anniversario dall’assalto neo-fascista.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata