Il ministro della Salute uscente a Roma

(LaPresse) “Credo che questa sia una manifestazione per mettere al centro alcune questioni: il lavoro, la difesa di beni e servizi pubblici come la sanità e la scuola, e credo che non sia un giorno come gli altri. Un anno fa l’assalto alla sede che nessuno di noi può dimenticare. La mia presenza è un atto di vicinanza” dice il ministro della Salute Roberto Speranza, alla manifestazione Cgil di Roma. “Se parteciperò alla prossima manifestazione per la pace? Parteciperò sempre alle manifestazioni per la pace” ha aggiunto rispondendo ai cronisti.

