La presidente di Fratelli d'Italia: "Entro fine anno spenderemo 21 miliardi dei 29,4 che avevamo. Dobbiamo fare meglio"

La presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, in arrivo alla Camera ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla gestione del Pnrr da parte del presidente del Consiglio Mario Draghi .“Non mi pare che ci sia uno scontro, però il governo scrive nella Nadef (Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza) che entro la fine dell’anno noi spenderemo 21 miliardi dei 29,4 che avevamo, e quindi lo diciamo con spirito costruttivo per dire che dobbiamo fare ancora meglio”.

