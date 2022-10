L'ex ministra della Difesa: "Non prendo neanche in considerazione chi dice che il Pd va sciolto"

“Non prendo neanche in considerazione chi dice ‘il Pd va sciolto‘. E sento anche che sarebbe un grave errore entrare in questo congresso pensando alle alleanze. Attenzione a dire che i 5 Stelle sono di sinistra perché parlano di ambiente, di povertà, di uguaglianza, perché io vi ricordo i decreti sicurezza e i taxi del mare, il Pd di Bibbiano”. Così Roberta Pinotti, intervenendo alla direzione del Pd. “Ma oggi a me interessa soprattuto lavorare su di noi. Non possono esserci tempi infiniti per farlo, ma nemmeno tempi troppo compressi”, ha aggiunto.

