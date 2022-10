Il dirigente nazionale del Partito: "La questione alleanze adesso è sullo sfondo"

All’incontro del Partito democratico al Nazareno ha parlato anche Goffredo Bettini, dirigente nazionale del Pd. “Oltre a discutere le modalità e le alleanze, che sono due cose importanti ma in questo momento sullo sfondo, il centro della discussione è che cosa vogliamo essere e come ci collochiamo nel confronto democratico. Questo non è apparso chiaro. Siamo critici con il capitalismo, che vogliamo riformare, o apologetici dello sviluppo che ci domina? Siamo per un’Europa autonoma in un mondo multipolare, o siamo atlantisti fino a identificarci con l’amministrazione americana e con la Nato? Siamo per partire dalle ingiustizie sociali, o dalle compatibilità delle regole di uno sviluppo dettato dai poteri dominanti che oggi ci impongono? Sono domande di fondo che spero possano essere affrontate con la dovuta serietà nella discussione congressuale”, ha aggiunto Bettini in conclusione del suo intervento.

