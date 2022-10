Il capogruppo al Senato: "Mandato pieno alla nostra presidente"

(LaPresse) “Non abbiamo fatto nessun nome. Ci siamo concentrati sui temi politici e sulla richiesta di dare un mandato pieno alla nostra presidente”. Lo ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato, Luca Ciriani, al termine dell’esecutivo nazionale FdI nella sede di Via della Scrofa a Roma. “Non c’è ancora un mandato, ma si lavora come se ci fosse. Se abbiamo i nomi? I nomi li a Giorgia e su quelli lavorerà, ma oggi non abbiamo parlato di nomi”, ha aggiunto Ciriani.

