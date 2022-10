L'ex segretario regionale della Lombardia: "Davanti a una richiesta del Senatur non si può dire di no"

(LaPresse) – “Bossi l’ho visto ieri, mi ha chiesto se avevo voglia di dargli una mano per il Comitato del Nord. Davanti ad una richiesta di Umberto Bossi non si può dire di no”. Così Paolo Grimoldi, ex segretario regionale della Lombardia, questa mattina fuori dall’aula del Consiglio Regionale a Milano. “È preoccupato per la Lega perché soffre molto che ci sia una disaffezione al Nord della Lega” ha aggiunto.

