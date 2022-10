Così l'esponente di Forza Italia a 'Il Giornale'

Quello che si sta delineando dopo le elezioni non sarà un governo di tecnici, ma un esecutivo politico. Lo assicura la senatrive di Forza Italia Licia Ronzulli in un’intervista a ‘Il Giornale’. “Non mi risulta che nessuno abbia mai ipotizzato di fare ricorso eccessivo ai tecnici – deci Ronzulli – anche perché quello che nasce è un governo fortemente politico, con una fortissima legittimazione. È il primo governo eletto dal popolo italiano dal 2008 a oggi”. Quanto al ruolo di Giorgia Meloni come premier, Ronzulli osserva: “Sarebbe fantastico, un nuovo, forse definitivo, tetto di cristallo che si infrange. Giorgia Meloni ce l’ha fatta senza dover ricorrere alle quote rosa e senza chiedere aiuti, ma proponendo un progetto credibile per il Paese, un progetto che ha convinto milioni di italiani. Come abbiamo sempre detto sarà certamente un ottimo presidente del Consiglio e vedo che anche nelle prime mosse dopo il risultato elettorale, si sta confermando persona capace di ascoltare”.

Ronzulli è cauta su totoministri. “Il presidente Berlusconi sta da giorni ragionando e presenterà una sua proposta – dice – . Come al solito, non baderà ai numeri, ma alla sostanza, valorizzando le capacità, le idee, l’esperienza di ciascuno e l’apporto che potremmo dare, come partito, a questo governo di centrodestra”. Quanto all’ipotesi che la senatrice di FI ottenga il dicastero della Salute: “siamo oltre la fantasia – precisa – . Capisco il disagio di molti suoi colleghi, che saranno costretti a scrivere pagine di totoministri da qua a fine mese, ma non esiste una mia candidatura al ministero della Salute né, di conseguenza, alcun veto. Se ne occuperà il presidente Berlusconi che di certo saprà valorizzare tutte le competenze in campo”.

