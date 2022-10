L'ambasciatore di Mosca convocato alla Farnesina. L'Italia condanna i referendum "farsa"

Il governo italiano ha convocato l’ambasciatore russo Sergey Razov al ministero degli Esteri. “Con le sue azioni la Federazione Russia mette a rischio la sicurezza globale”, ha detto il segretario generale della Farnesina Ettore Sequi in una dichiarazione alla stampa dopo il suo incontro con l’ambasciatore.

“Ho espresso la ferma condanna dell’Italia per i referendum farsa“, ha aggiunto Sequi. “L’Italia non ne riconosce e non ne riconoscerà l’esito”, ha aggiunto.

“L’Ucraina ha diritto di liberare i suoi confini”. Lo ha detto il segretario generale della Farnesina Ettore Sequi in una dichiarazione alla stampa dopo il suo incontro con l’ambasciatore russo Sergey Razov.

Nel corso del colloquio con l’ambasciatore russo Sergey Razov “non è stato trattato il tema del sabotaggio del Nord Stream”. Lo ha detto il segretario generale della Farnesina Ettore Sequi in una dichiarazione alla stampa.

