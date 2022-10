Tajani: "Noi siamo parte della Nato e se c'è un'allerta nucleare è giusto che il rappresentante della Russia in Italia ci dia spiegazioni"

L’ambasciatore russo in Italia Sergey Razov è stato convocato per domani, lunedì 3 ottobre, al Ministero degli Esteri. Lo si apprende da fonti dell’ambasciata russa in Italia secondo cui si tratta di un’azione coordinata in ambito UE.

Come riportato dal ministro Cingolani, l’ambasciatore russo in Italia Sergey Razov è stato convocato dalla Farnesina anche per parlare della situazione relativa ai sabotaggi al gasdotto Nord stream, lo ha detto a ‘1/2h in Più’ su Rai Tre. “Si farà anche il punto sulla guerra – osserva Cingolani – “si sta parlando di un’escalation antistorica” rispetto al rischio dell’uso di armi nucleari; quindi “ben venga qualsiasi tentativo diplomatico costruttivo”.

La reazione di Tajani

“Bene il Ministero degli Esteri che ha convocato l’ambasciatore russo in Italia. Noi siamo parte della Nato e se c’è un’allerta nucleare è giusto che il rappresentante della Russia in Italia ci dia spiegazioni. Anche sul loro coinvolgimento riguardo il sabotaggio di Nord Stream”, è la reazione di Antonio Tajani, Coordinatore nazionale di Forza Italia.

