Il senatore di Fratelli d'Italia ha incontrato il sindaco di Milano Sala a Palazzo Marino

(LaPresse) “Ho avanzato la mia proposta che è quella di costruire un nuovo stadio, così come richiesto da Milan e Inter, ma contemporaneamente non abbattere San Siro che è riconosciuto in tutto il mondo come un tempio del calcio. Mantenerlo in vita non costerebbe alle società che risparmierebbero almeno 50 milioni per la demolizione. Il vero grande guadagno sarebbe per la città dal punto di vista ambientale”. Lo ha detto il senatore di Fratelli d’Italia, Ignazio La Russa dopo aver incontrato a Palazzo Marino il sindaco di Milano, Beppe Sala. “Ha ascoltato con attenzione la proposta e ne parlerà con le due società”.

