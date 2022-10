"C'è grande ottimismo: la Lega non vede l'ora che questo governo cominci", si legge in una nota del Carroccio

“Matteo Salvini è impegnato affinché la Lega dia all’Italia la squadra di governo migliore possibile: martedì è in agenda un altro Consiglio Federale per condividere e poi scegliere i nomi più adatti. C’è grande ottimismo: la Lega non vede l’ora che questo governo cominci a lavorare”. Così una nota della Lega.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata