La giornalista aveva attaccato la leader di FdI parlando del padre "criminale condannato", Meloni aveva risposto: "Risponderà in tribunale"

“Il nuovo premier italiano Meloni sta minacciando di citarmi in giudizio per il mio tweet sulle sue cospirazioni sostitutive, che sono in video e ampiamente coperte dai media internazionali. Tutti gli autocrati usano tali minacce per intimidire e mettere a tacere coloro che li richiamano e li espongono. Signora Meloni: non mi faccio intimidire!”. Così su Twitter la giornalista e scrittrice Rula Jebreal.

Italy’s new PM Meloni is threatening to sue me over my tweet re her replacement conspiracies, which are on video & widely covered by international media.

All autocrats use such threats to intimidate & silence those who call them out & expose them.

Ms. Meloni: I’m not intimidated! pic.twitter.com/52HEQs2q9o

— Rula Jebreal (@rulajebreal) September 30, 2022