Il presidente della Regione: "Se vuole andare con altri non sarà più al nostro fianco"

Tensione altissima a Palazzo Lombardia tra Fontana e Moratti. “Se ho chiesto chiarimenti o ho già avuto modo di parlare con Letizia Moratti? No, credo che ci incontreremo finito questo tour, l’ho convocata e ci vedremo nel mio ufficio questa sera” ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a margine del tour per illustrare le ‘Aree Interne’ del Verbano-Piambello, nel Varesott. “Se sarà mia avversaria? Dovrà chiarire questo fatto: non possiamo continuare ad andare avanti con questa strana situazione. Bisogna che si dia una svolta e che si capisca se vuole essere parte della nostra squadra o se invece vuol far parte di un’altra squadra”, ha aggiunto.

“É chiaro che se intende partecipare a un’altra avventura diversa dalla nostra non potrà continuare ad amministrare al nostro fianco“. Così il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana rispondendo alla domanda se il ruolo di vicepresidente della Regione per Letizia Moratti sia in bilico dopo le dichiarazioni della sua stessa vice, pronta a sfidarlo per le prossime regionali parlando a margine del tour per illustrare le ‘Aree Interne’ del Verbano-Piambello, nel Varesotto.

Buona Destra con Moratti

“Difendiamo Letizia Moratti dalle aggressioni che sta subendo dalla destra sovranista e siamo pronti a sostenerla in una sua eventuale candidatura come presidente della Lombardia alle prossime elezioni regionali”. Lo afferma Vittorio Tozzini, coordinatore regionale di Buona Destra Lombardia, dopo aver ascoltato le dichiarazioni rilasciate nella serata di ieri, proprio dalla Moratti, alla trasmissione di Rai3 ‘Il cavallo e la torre’. “L’obiettivo di Buona Destra Lombardia – conclude Tozzini – è quello di creare un polo liberale e popolare, di ispirazione repubblicana ed europea, nella nostra regione. Siamo sicuri che Letizia Moratti, con la sua esperienza, i suoi ideali e la sua autorevolezza, possa essere una valida figura politica con cui intraprendere questo importante cammino basato sulla responsabilità e sul dovere”.

