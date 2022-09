L'ex segretario Pd: "Questo Paese ha bisogno di una Sinistra di Governo"

Nessuna ‘lezione di segreteria’, i diretti interessati smentiscono, ma un lungo aperitivo per “riflettere sull’Italia” tra Pier Luigi Bersani, voce di art. 1 ed ex segretario Pd, e l’attuale vicesegretario dem, forse pronto a correre per il congresso, Peppe Provenzano. I due siedono per circa un’ora nella sala interna di Giolitti, vicino alla Camera dei deputati. Una birra piccola per Bersani, un tè freddo per Provenzano, “ma se fosse stato poco più tardi avrei preso una birra anch’io”, assicura l’ex ministro per il Sud. “Abbiamo parlato dell’Italia – aggiunge – è rilevante capire bene quello che è successo, sono ore di riflessione”. “Questo Paese ha bisogno di una Sinistra di governo, larga, plurale e poi si lavora per comporre un campo progressista”, dichiara invece Bersani.

