La leader di Fratelli d'Italia su Twitter smentisce i "virgolettati" che i quotidiani le attribuiscono: "Pronti a governare"

Giorgia Meloni smentisce in prima persona qualsiasi divisione interna al centrodestra in vista della formazione del governo. “Trovo abbastanza surreale che certa stampa inventi di sana pianta miei virgolettati, pubblicando ricostruzioni del tutto arbitrarie. Si mettano l’anima in pace: il centrodestra unito ha vinto le elezioni ed è pronto a governare. Basta mistificazioni”, si legge in un post pubblicato dalla leader di Fratelli d’Italia, di commento ai titoli di due quotidiani. Il riferimento è al ruolo di Matteo Salvini nel prossimo esecutivo e alla presunta indisponibilità della futura presidente del Consiglio di averlo in ministeri di peso, come lasciano intendere La Stampa e Repubblica.

Trovo abbastanza surreale che certa stampa inventi di sana pianta miei virgolettati, pubblicando ricostruzioni del tutto arbitrarie. Si mettano l’anima in pace: il centrodestra unito ha vinto le elezioni ed è pronto a governare. Basta mistificazioni. pic.twitter.com/KzkjfTQBh2 — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) September 28, 2022

