Marrazzo (partito Gay): "Ho paura soprattutto per le nuove generazioni"

(LaPresse) La comunità Lgbtq italiana preoccupata dopo la vittoria di Fratelli d’Italia e Giorgia Meloni alle ultime elezioni. Alessia Crocini, presidente di Italia Famiglie Arcobaleno, associazione con circa 5.000 membr ha detto che si tratta di “una notizia terribile, ma che ci aspettavamo”. “Ci sono persone che non conosco e che oggi mi scrivono su Instagram ‘Ho paura’, ‘Non so cosa fare’, ‘Sono molto preoccupata’, voglio piangere”, ha detto. Per Fabrizio Marrazzo, portavoce del partito Gay, è preoccupato che la vittoria del centrodestra possa portare a un aumento dell’omofobia e a un peggioramento della discriminazione in Italia. “In Italia ogni anno ci sono circa 200 suicidi di cui la maggior parte sono minorenni e in cima alla lista ci sono gay, lesbiche e trans che si suicidano a causa delle discriminazioni con cui devono convivere a scuola”, ha detto. Alcuni progressi erano stati fatti, come i finanziamenti per costruire 40 centri in tutta Italia per gay, lesbiche e transgender vittime di abusi. Ora, dice, è improbabile che i finanziamenti vengano rinnovati.

