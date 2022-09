Il coordinatore di Forza Italia sul reddito di cittadinanza: "Non bisogna togliere nulla ai poveri"

Antonio Tajani è cauto parlando del reddito di cittadinanza su cui Giorgia Meloni ha più volte detto di voler intervenire. “Come abbiamo sempre detto non bisogna togliere nulla a chi è in stato di necessità. Valuteremo la risistemazione che c’è nel programma. Certamente chi percepisce indebitamente il reddito di cittadinanza non lo percepirà più. Questi soldi devono essere destinati solo a chi è in difficoltà”, ha detto il vicepresidente di Forza Italia a Montecitorio.

