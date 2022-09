Così l'europarlamentare uscendo da via Bellerio

(LaPresse) La leadership di Salvini non è stata “assolutamente mai” messa in discussione, ha detto l’europarlamentare Marco Zanni, lasciando il Consiglio federale della Lega in via Bellerio – che è ancora in corso – per prendere un aereo. “Salvini è il leader della Lega e continuerà ad esserlo”, ha aggiunto. “Il clima è sereno, si discute e si riparte. C’è un governo da fare e bisogna capire come farlo al meglio”, ha concluso.

