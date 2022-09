Il presidente M5s commenta l'esito del voto in conferenza stampa a Montecitorio

“È volgare e meschino parlare di voto di scambio sul reddito di cittadinanza, perché nasconde una concezione classista”. Così il leader del M5S Giuseppe Conte, in una conferenza stampa a Montecitorio convocata per commentare l’esito del voto. “Nel momento in cui offendi i percettori del reddito di cittadinanza non solo dici una stupidaggine, perché è lo Stato che eroga il rdc e non il M5S, ma offendi la dignità di quelle persone che lo percepiscono”, sottolinea l’ex premier.

