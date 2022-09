La leader di Fdi: "Notte di orgoglio e di riscatto"

(LaPresse) – “Il fatto che Fdi sia il primo partito in Italia significa tante cose. Questa è sicuramente per tante persone una notte di orgoglio, di riscatto, di lacrime, sogni e ricordi. E’ un vittoria che voglio dedicare a tutti quelli che non ci sono più e che meritavano di vedere questa nottata”. Lo ha detto la leader di FdI Giorgia Meloni all’Hotel Parco dei Principi commentando i risultati delle elezioni. “Questo è il tempo della responsabilità, è il tempo in cui se si vuole far parte della storia si deve capire la responsabilità che si ha nei confronti di decine di milioni di persone perché l’Italia ha scelto noi e non la tradiremo, come non l’abbiamo tradita mai” ha aggiunto.

