La story su Instagram ironica dell'attrice

Sabrina Ferilli sceglie l’ironia e una storia su Instagram per commentare i risultati elettorali. L’attrice romana posta una foto che mostra il monitor di un treno che recita: “Il treno viaggia in orario” e aggiunge la didascalia ‘Nuova era!’, con un chiaro riferimento al luogo comune per il quale “con Mussolini i treni erano sempre in orario”.

