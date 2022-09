L'avvertimento di Borne in un'intervista a Rmc

La Francia, così come l’Uione Europea, staranno “attente” al rispetto dei diritti umani e in merito all’aborto in Italia dopo l’esito delle elezioni politiche. Lo ha affermato la premier francese Elisabeth Borne in un’intervista a Rmc. “Il popolo italiano ha votato, non ho intenzione di commentare questa scelta democratica – ha spiegato Borne – Sta al presidente della Repubblica nominare il presidente del Consiglio. La signora Meloni ha, evidentemente, ottenuto un numero considerevole di vorti”. “Ovviamente staremo attenti – ha aggiunto Borne – Quello che ha detto la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, è che in Europa ci sono dei valori da garantire sui diritti umani, sul rispetto reciproco e degli altri, in particolare il diritto all’aborto e che sono rispettati da tutti. È nel suo ruolo ricordarci che sosteniamo i valori in Europa”.

