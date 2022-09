Le parole della capogruppo alla Camera, Debora Serracchiani

“È una giornata triste per il Paese ma siamo la prima forza di opposizione in Parlamento e la seconda forza politica. Faremo un’opposizione importante, abbiamo una grande responsabilità”. Così la capogruppo Pd alla Camera Debora Serracchiani in una dichiarazione alla stampa al Nazareno.

