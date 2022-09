Esulta la leader di Fratelli d'Italia: "Dati per spacciati da quando siamo nati ma non abbiamo mai mollato"

(LaPresse) Giorgia Meloni celebra la vittoria alle elezioni politiche sul palco allestito nella sala dell’Hotel Parco dei principi a Roma. “Ci hanno dato per spacciati dal momento in cui siamo nati ma non abbiamo mai mollato”, ha detto la leader di Fratelli d’Italia che in chiusura del suo discorso ha citato anche San Francesco: “Tu comincia a fare quello che è necessario, poi quello che è possibile e alla fine di scoprirai a fare l’impossibile”.

